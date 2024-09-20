Рашисты активизировали штурмы в направлении Курахово Донецкой области, - DeepState

За последнюю неделю российские войска усилили штурмовые действия в направлении Курахово Донецкой области. Враг перегруппировывает большое количество пехоты для дальнейшего продвижения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Как отмечается, россияне пытаются продолжать развивать свой успех из Красногоровки в направлении Острого, но попадают под плотную работу дронов и артиллерии Сил обороны. Таким образом враг надеется обойти Георгиевку и Максимильяновку, где российские войска постоянно терпят неудачи.

По данным DeepState, активизация врага в направлении Курахово усилилась вместе с успехом в районе населенных пунктов Украинск - Желанное Первое - Невельское, куда российские войска стянули много подразделений.

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Сейчас российские захватчики пытаются полностью оккупировать Желанное Первое и зачистить город Украинск, параллельно накапливая и перегруппировывая силы для дальнейшего продвижения, в частности в направлении Горняка.

"Куда будет дальше двигаться враг - покажет только время, ведь очень часто они просто используют возможности слабых мест, которые позволяют им идти дальше", - добавили в DeepState.

Как сообщал Цензор.НЕТ, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении врага возле Украинска, Марфополя, Железного в Донецкой области.

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