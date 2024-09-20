Минобороны получило от Дании 40,7 млн евро на производство САУ "Богдана", - Умеров
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Первые 40.7 млн евро из пакета помощи от Дании на украинское производство уже на счетах Минобороны.
Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
"Это важный шаг для укрепления нашей обороноспособности, ведь Дания выделила всего 50 € миллионов на производство 18 новейших артиллерийских и, главное, украинских САУ "Богдана".
Пример Дании - это сигнал всем нашим партнерам о важности инвестирования в украинскую оборонную промышленность.
Спасибо Дании за поддержку и последовательность", - рассказал Умеров.