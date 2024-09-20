С начала суток на фронте произошло 123 вражеских атаки, треть из них - на Кураховском направлении, - Генштаб

Противник не прекращает попытки продвигаться в глубину территории Украины. За сегодня произошло 123 вражеские атаки. Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении, где провел треть от всех атак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16:00 20 сентября.

Обстрелы территории Украины

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины. В частности, от обстрелов артиллерии пострадали Николаевка, Большая Писаревка, Рясное, Порозок, Луговка, Покровка, Бояро-Лежачи, Бруски, Лемищино. Также враг дважды бил из РСЗО по Луговке.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы штурмуют позиции наших подразделений в районах Волчанска, в настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

Читайте также: В Селидово нет российских военных, бои ведутся на подступах, - офицер 15-й БрОП НГУ Рясный

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отразили вражеские штурмы вблизи населенных пунктов Степная, Новоселовка, Синьковка и Лозовая. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Тернов и Заречного. С начала суток на этом направлении украинские воины отразили уже восемь вражеских атак, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются. Ситуация отразили атаку противника вблизи Выемки.

При поддержке штурмовой авиации на Краматорском направлении захватчики осуществили три штурмовые действия вблизи Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг проводил шесть атак. Сегодня агрессор атакует возле населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка. Наши защитники дают достойный отпор противнику, три атаки уже завершены, до сих пор идут еще три боестолкновения. Авиация агрессора нанесла бомбовые удары по населенному пункту Торецк и Клебан-Бык.

Читайте также: В Волчанске враг проводит воздушную разведку, ударил "Солнцепеком" по прилегающим к Агрегатному заводу кварталам, - ОТГ "Харьков"

С начала суток на Покровском направлении оккупанты осуществили уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецка, Миролюбовки, Гродовки, Красного, Селидово и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отразили 16 атак противника, пять боестолкновений еще продолжаются.

Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Кураховском направлении, где захватчики 40 раз атаковали наши подразделения. Подразделения российских войск пытались продвинуться вблизи Цукурино, Желаного Первого, Георгиевки, Дальнего, Александровки, Катрериновки и Константиновки. В настоящее время 10 штурмов продолжаются.

Обстановка на юге

На Времовском направлении захватчики восемь раз безуспешно атаковали позиции украинских войск вблизи Угледара, Пречистовки и Богоявленки.

На Ореховском направлении подвергся ударам неуправляемыми авиационными ракетами населенный пункт Пятихатки. Также вражеские подразделения безуспешно пытались продвинуться в направлении Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

Читайте также: На фронте за сутки - 226 боевых столкновений, половина из них - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Операция в Курской области

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. С начала суток авиация врага нанесла 21 авиаудар, сбросив при этом 27 управляемых авиабомб по территории РФ.