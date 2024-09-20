Решение о запрете Telegram не касается официальных каналов органов власти, – секретарь СНБО Литвиненко
Решение Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) по ограничению использования мессенджера Telegram носит рекомендательный характер для Кабинета Министров и не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти.
Об этом говорится в комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко по вопросу использования Telegram, опубликованном на фейсбук-странице ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"На заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), которое состоялось 19 сентября 2024 года, был рассмотрен вопрос использования Telegram.
По результатам совещания рекомендовано ограничить использование функции мессенджера Telegram для служебной переписки со служебной целью и на служебных устройствах.
Решение НКЦК носит рекомендательный характер для правительства, однако не касается официальных тelegram-каналов органов государственной власти", - говорится в комментарии.