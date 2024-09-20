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Решение о запрете Telegram не касается официальных каналов органов власти, – секретарь СНБО Литвиненко

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Решение Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) по ограничению использования мессенджера Telegram носит рекомендательный характер для Кабинета Министров и не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти.

Об этом говорится в комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко по вопросу использования Telegram, опубликованном на фейсбук-странице ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"На заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), которое состоялось 19 сентября 2024 года, был рассмотрен вопрос использования Telegram.

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По результатам совещания рекомендовано ограничить использование функции мессенджера Telegram для служебной переписки со служебной целью и на служебных устройствах.

Решение НКЦК носит рекомендательный характер для правительства, однако не касается официальных тelegram-каналов органов государственной власти", - говорится в комментарии.

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Олександр Литвиненко про заборону Телеграм

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Топ комментарии

  • НБ
    "Тєлєга" це повністю феесбешний проект з самого початку. 17 країн в світі вже повністю заборонили функціонування цієї платформи. Кожен посадовець який в той чи інший спосіб виправдовує застосування "тєлєги" в Україні є латентним ворогом України. Крапка.
  • Погрібний Олександр
    Тобто ці органи працюють на ФСБ офіційно?
  • Tommy Lee
    після "Омана" вони не можуть не працювати...
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