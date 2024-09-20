Решение о запрете Telegram не касается официальных каналов органов власти, – секретарь СНБО Литвиненко

Решение Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) по ограничению использования мессенджера Telegram носит рекомендательный характер для Кабинета Министров и не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти.

Об этом говорится в комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко по вопросу использования Telegram, опубликованном на фейсбук-странице ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"На заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), которое состоялось 19 сентября 2024 года, был рассмотрен вопрос использования Telegram.

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По результатам совещания рекомендовано ограничить использование функции мессенджера Telegram для служебной переписки со служебной целью и на служебных устройствах.

Решение НКЦК носит рекомендательный характер для правительства, однако не касается официальных тelegram-каналов органов государственной власти", - говорится в комментарии.

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