Два человека погибли и по меньшей мере пять ранены вследствие ударов РФ по Ивашкам и Ковшаровке на Харьковщине

Враг продолжает ежедневный террор мирного населения Харьковщины. Сегодня днем россияне атаковали Ивашки и Ковшаровку, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, около 14:00 оккупанты совершили минометный обстрел села Ивашки Золочевской громады. В результате семи ударов ранения средней тяжести получили мужчина и женщина, легкое ранение - еще один человек. Повреждены домовладения и легковой автомобиль.

Читайте также: Почти тысяча гектаров леса охвачены пожарами в Харьковской области

После 15:00 оккупанты нанесли удары по Ковшаровке Купянского района. Известно о двух гражданских погибших - 43-летний мужчина и 53-летняя женщина, по меньшей мере две женщины получили ранения.

На месте работают экстренные службы. Детали выясняются.

Читайте также: В Волчанске враг проводит воздушную разведку, ударил "Солнцепеком" по прилегающим к Агрегатному заводу кварталам, - ОТГ "Харьков"

Напомним, сегодня оккупанты ударили кассетными боеприпасами по сельскохозяйственному предприятию в селе Шестаково Чугуевского района на Харьковщине, в результате чего вспыхнул пожар, пострадали 2 работника, погиб скот.