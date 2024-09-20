Правоохранительным органам следует заняться "творчеством" "Квартала 95". Закон должен быть применен ко всем, - нардеп "ЕС" Фриз

После того, как студия "Квартал 95" в программе "Вечерний квартал" использовала видео погибшего воина Юрия Назаренко без разрешения его семьи, правоохранительным органам стоит заняться "творчеством" коллектива, ведь закон, предусматривающий ответственность за унижение украинских защитников, должен быть применен ко всем без исключения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила член Комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, нардеп "ЕС" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ

"Эксплуатация военных, издевательство над семьями погибших и теми кто потерял все из-за войны - фирменный стиль "Квартала 95".

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"Юмористы" в очередной раз опозорились, ведь в своем очередном номере, о переговорах с РФ, использовали видео с военнослужащими, которые погибли на войне.

Лица этих военных заблюрили, но семьи, друзья, боевые побратимы точно знают, что это их близкие. И их близкие точно не давали согласие на участие в подобном фарсе.

Семьи военнослужащего и его побратимы требуют публичных извинений от Студии "Квартал 95" за этот позорный номер, удаление видео-материалов со всех площадок!

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А правоохранительным органам стоит заняться "творчеством" "Квартала", ведь закон, который предусматривает ответственность за унижение украинских защитников, должен быть применен ко всем без исключения, даже несмотря на то чей он друг/кум/брат/сват", - заявила Фриз.

Напомним, студия "Квартал 95" в программе "Вечерний квартал" использовала видео погибшего воина Юрия Назаренко. Его жена заявила, что не давала разрешения на использование.