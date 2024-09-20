150 гуманитарных миссий на передовую: как Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" помогает военным и медикам на фронте

Новости компаний

С начала полномасштабного вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" системно помогает военным подразделениям, стабилизационным пунктам и прифронтовым госпиталям, еженедельно осуществляя гуманитарные выезды на передовую. Сегодня команда фонда, вместе с партнерами - фондом "Батальон Волонтер" и Романом Бочкалой, отправилась по маршруту Харьков-Купянск-Боровая-Покровск-Лиман.

Это уже 150-я гуманитарная миссия фонда "Надежда" на прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом рассказал глава наблюдательного совета фонда "Надежда", первый заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Только за последние две недели пять самых современных систем радиоэлектронной борьбы с частотами 400-1200 были доставлены командой "Надежды" для 3-й танковой бригады и других подразделений на Донецкое, Ореховское и Курское направления. Стоимость таких поставок достигает нескольких миллионов гривен.

С начала войны фонд "Надежда" обеспечил прифронтовые госпитали и стабилизационные пункты 50 аппаратами для непрямого массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария), 10 аппаратами для гемодиализа Prismaflex, сотнями реанимационных мониторов, томографами, аппаратами КТ и МРТ, современными УЗИ, рентгенаппаратами и операционными столами. Также фонд "Надежда" поставил пять кабинетов гастроколоноскопии Fuji (Япония) в госпитали Донецкой и Харьковской областей, благодаря которым медики спасают жизни защитников с внутренними кровотечениями.

Кроме того, команда "Надежды" передала в госпитали на линии огня десятки скорых, около 100 подогревателей для инфузий, лазерное хирургическое оборудование и артроскоп для проведения безразрезных операций на конечностях.

Отдельное важное направление работы - это поддержка военных подразделений. Фонд системно работает над обеспечением бригад Вооруженных сил Украины, подразделений Государственной пограничной службы Украины, Главного управления разведки и Национальной полиции Украины. С начала вторжения фонд оснащает Силы обороны Украины тысячами станций Starlink, генераторов, мощных зарядных станций, современных дронов.

"Наша миссия - спасать жизни. Мы верим, что поддержка наших защитников и медиков является основой будущей победы и справедливого мира, ведь без крепкого тыла невозможно одержать победу на фронте. Каждая гуманитарная миссия нашей команды направлена на то, чтобы обеспечить необходимое оборудование для спасения жизней. Война - это не только о борьбе с оружием в руках, это также о возможности вовремя оказать помощь тому, кто в этом нуждается. Мы обеспечиваем госпитали и воинские части современным медицинским оборудованием, а военные подразделения - средствами, которые помогают сохранять жизни защитников на поле боя. Наш фонд помогает, чтобы каждый воин и медик почувствовал поддержку и знал, что мы вместе с ними на каждом шагу их пути к победе", - отметил Валерий Дубиль.