На Киевщине планируется масштабный проект по строительству новых очистных сооружений

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В Киевской области, на территории Боярской громады, планируется масштабный проект по строительству очистных сооружений, которые будут иметь производительность до 5000 м³ стоков за сутки. Основной целью проекта является улучшение экологической ситуации в регионе, в частности обеспечение качественной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от села Крюковщина.

Инициатором этого масштабного проекта стал житель и активный общественный активист Крюковщины Александр Буряк.

Согласно проекту, разработанному ЧП "Укрбиотал-проект", очистные сооружения будут использовать передовую технологию биологической очистки стоков "BIOTAL". Установка полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Вода после очистки будет соответствовать всем нормативным показателям и сможет быть сброшена в реку Северка для пополнения водных ресурсов.

"Основные преимущества новых очистных сооружений включают высокую эффективность очистки, минимальное влияние на окружающую среду, а также возможность автоматического управления и дистанционного контроля. Важно отметить, что строительство будет соответствовать всем экологическим и санитарным требованиям, что уменьшит негативное влияние на окружающую среду", - отмечает инициатор проекта Александр Буряк.

Строительство очистных сооружений стало критически важным из-за значительного увеличения количества домовладений на Крюковщине и растущей нагрузки на существующую инфраструктуру. По словам Александра Буряка, благодаря современным европейским технологиям, которые включают многоступенчатую систему очистки, вода после переработки сможет использоваться для полива и других нужд.

По словам мецената и инициатора проекта Буряка, он направлен на обеспечение безопасности экологической среды и улучшение условий жизни жителей региона.