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На Киевщине планируется масштабный проект по строительству новых очистных сооружений

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В Киевской области, на территории Боярской громады, планируется масштабный проект по строительству очистных сооружений, которые будут иметь производительность до 5000 м³ стоков за сутки. Основной целью проекта является улучшение экологической ситуации в регионе, в частности обеспечение качественной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от села Крюковщина.

очисні споруди у Крюківщині

Инициатором этого масштабного проекта стал житель и активный общественный активист Крюковщины Александр Буряк.

Согласно проекту, разработанному ЧП "Укрбиотал-проект", очистные сооружения будут использовать передовую технологию биологической очистки стоков "BIOTAL". Установка полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Вода после очистки будет соответствовать всем нормативным показателям и сможет быть сброшена в реку Северка для пополнения водных ресурсов.

Буряк Олександр меценат з Крюківщини

"Основные преимущества новых очистных сооружений включают высокую эффективность очистки, минимальное влияние на окружающую среду, а также возможность автоматического управления и дистанционного контроля. Важно отметить, что строительство будет соответствовать всем экологическим и санитарным требованиям, что уменьшит негативное влияние на окружающую среду", - отмечает инициатор проекта Александр Буряк.

Строительство очистных сооружений стало критически важным из-за значительного увеличения количества домовладений на Крюковщине и растущей нагрузки на существующую инфраструктуру. По словам Александра Буряка, благодаря современным европейским технологиям, которые включают многоступенчатую систему очистки, вода после переработки сможет использоваться для полива и других нужд.

По словам мецената и инициатора проекта Буряка, он направлен на обеспечение безопасности экологической среды и улучшение условий жизни жителей региона.

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Топ комментарии

  • Hulio
    О.Буряк нардеп 5-го, 6-го скликання від "блоку Ю.Тимошенко. Нє. Довіра напополам з недовірою.
  • Fjall_Raven
    де той геркулес, який авгієві конюшні коридорів влади від всієї зеленої нечисті, яка там скопичується, нарешті вичистить?
  • Дорофеев Сергей
    Тут есть не дети асфальта? Кто жил в своем доме без водопровода? Вспомните, сколько ведер воды в день носили?
    Я к чему? Население Крюковщины - 12 тысяч человек.
    Мощность очистных 5 тысяч тонн в сутки. Вот!
    400 литров воды на человека - 2 ванных набрать и слить. Для сравнения, по счётчику с колонкой 4-5 тонн в месяц.
    Со стольного Киева дрянь будут лить в Боярку, отстойники в Крюковщине. А шоб народ безмолствовал ему могут (за его деньги) канализацию по улице проложить.
    Через дорогу, в Мархаливке, чтоб местная власть не дулась на стройку на болоте мемориала, голове маленькое кладбище подарили. Такое знаете, личное, маленькое кладбище, на пропитание.
    Ну как я люблю рассказы про маленьких жуликов.
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