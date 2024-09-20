Вследствие обстрела оккупантами Станислава погибла женщина
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Российские войска сегодня, 20 сентября, атаковали Станислав Белозерской громады Херсонской области, в результате чего погибла женщина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"В результате обстрела населенного пункта россияне оборвали жизнь 74-летней женщины. Она погибла на месте. Искренние соболезнования родственникам убитой", - написал он.
Напомним, сегодня российские войска обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки несовместимые с жизнью травмы получил 27-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице.