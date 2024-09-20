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Австралия может передать Украине списанные танки M1A1 Abrams, - СМИ

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танк M1A1 Abrams

Вооруженные силы Украины могут получить от Австралии списанные танки M1A1 Abrams общей стоимостью $550 млн. По информации издания The Sydney Morning Herald, правительство Австралии сейчас обсуждает это с администрацией президента США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Анонимные источники в правительстве Австралии рассказали изданию, что министр обороны Ричард Марлз изучает, как осуществить поставку танков в соответствии с правилами экспорта оборонной продукции США, поскольку речь идет о танках американского производства.

В феврале министр заявил, что отправка танков в Украину "не стоит на повестке дня", однако впоследствии смягчил риторику, заявив в прошлом месяце, что "существует целый ряд возможностей, о которых мы говорим с правительством Украины".

Издание напоминает, что в июле Австралия списала 59 танков M1A1 Abrams американского производства, которые никогда не использовались, их заменяют на более новые модели. Также в этом году правительство списало вертолеты MRH-90 Taipan вместо того, чтобы предоставить их по запросу Украины.

Украинская община Австралии выразила возмущение тем, что списанное военное оборудование, включая патрульные машины и надувные лодки, выставляется на онлайн-аукционы для автолюбителей, вместо того, чтобы быть отправленным Украине.

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Ранее Питер Лихи, который занимал должность командующего австралийской армии в 2003-2008 гг. и руководил принятием на вооружение Abrams M1A1, сказал: "Я не понимаю, почему эти танки не предлагаются Украине. Хотя мы их выводим с вооружения, это очень качественные машины, нужно лишь обеспечить надлежащее обслуживание, к ним есть запчасти, а украинцы очень хотят их получить".

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что танки "являются неотъемлемой частью нашей сухопутной обороны, и наши солдаты в них нуждаются". "Если Австралия предоставит их Украине напрямую или опосредованно через США, мы с радостью примем их и найдем им хорошее применение", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Дужан Міхал
    Я розумію, що Україні потрібно все. І списані танки також. Але чи розуміють в західній коаліції, що виграти війну списаною технікою і зброєю 50-річної давнини неможливо. Особливо якщо ще й за руки тримають. Щоб простроченим снарядом куди не стрілив. Якщо коротко. Мразота цей нами жаданий західний світ. Не очікував, що так станеться. Думав що росії торба буде дуже швидко. Бо проти неї цивілізація.
  • polini orop
    Питання обслуговування стоїть гостро , танки не для параду а для війни
  • Beta Human
    А може і не передати.
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