Австралия может передать Украине списанные танки M1A1 Abrams, - СМИ

Вооруженные силы Украины могут получить от Австралии списанные танки M1A1 Abrams общей стоимостью $550 млн. По информации издания The Sydney Morning Herald, правительство Австралии сейчас обсуждает это с администрацией президента США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Анонимные источники в правительстве Австралии рассказали изданию, что министр обороны Ричард Марлз изучает, как осуществить поставку танков в соответствии с правилами экспорта оборонной продукции США, поскольку речь идет о танках американского производства.

В феврале министр заявил, что отправка танков в Украину "не стоит на повестке дня", однако впоследствии смягчил риторику, заявив в прошлом месяце, что "существует целый ряд возможностей, о которых мы говорим с правительством Украины".

Издание напоминает, что в июле Австралия списала 59 танков M1A1 Abrams американского производства, которые никогда не использовались, их заменяют на более новые модели. Также в этом году правительство списало вертолеты MRH-90 Taipan вместо того, чтобы предоставить их по запросу Украины.

Украинская община Австралии выразила возмущение тем, что списанное военное оборудование, включая патрульные машины и надувные лодки, выставляется на онлайн-аукционы для автолюбителей, вместо того, чтобы быть отправленным Украине.

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Ранее Питер Лихи, который занимал должность командующего австралийской армии в 2003-2008 гг. и руководил принятием на вооружение Abrams M1A1, сказал: "Я не понимаю, почему эти танки не предлагаются Украине. Хотя мы их выводим с вооружения, это очень качественные машины, нужно лишь обеспечить надлежащее обслуживание, к ним есть запчасти, а украинцы очень хотят их получить".

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что танки "являются неотъемлемой частью нашей сухопутной обороны, и наши солдаты в них нуждаются". "Если Австралия предоставит их Украине напрямую или опосредованно через США, мы с радостью примем их и найдем им хорошее применение", - добавил он.

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