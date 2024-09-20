Сикорский объяснил свои слова о референдуме относительно Крыма: Это была гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме off the record

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что его слова относительно возможного варианта возвращения Крыма Украине через референдум, которые вызвали возмущение Киева, были частью "гипотетической дискуссии".

Об этом он заявил журналистам во время визита в США в пятницу, 20 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сикорский подчеркнул, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, "в этом нет никаких сомнений, и я неоднократно это подчеркивал".

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"С другой стороны, на конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме off the record (без публичного цитирования. - Ред.), где мы рассматривали, как реализовать предложения самого президента Зеленского, о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических действиях", - добавил он.

Глава польского МИД ответил на вопрос о его заявлениях с конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

Ранее глава МИД Польши Сикорский предложил отдать Крым ООН для проведения референдума. Это вызвало острую реакцию со стороны Министерства иностранных дел Украины, где, не называя имени Сикорского, призвали не удовлетворять "аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права".