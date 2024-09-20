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Вследствие российского ракетного удара по Днепру частично разрушено здание образовательного центра, ранен 1 человек, - ОВА

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Вследствие российского ракетного удара по Днепру частично разрушено здание образовательного центра. Также пострадал 19-летний парень.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Днепр. Частично разрушено здание образовательного центра.

Пострадал 19-летний парень. У него множественные ссадины и перелом. Врачи оказывают необходимую медпомощь.

Кроме здания, разбиты 11 автомобилей", - сообщил Лысак.

Ранее Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Днепр.

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