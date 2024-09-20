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1-й штурмовой батальон 3-й ОШБр ищет людей в подразделение: Все необходимые знания, навыки и опыт мы обеспечим

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Володимир Фокін

1-й штурмовой батальон 3-й ОШБр опубликовал список имеющихся у них вакансий и призывает украинцев вступать в ряды ВСУ.

Соответствующее объявление разместил на своей странице в фейсбуке командир 1 штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья приветствую, с кем не знаком - мой позывной "Фока", я командир 1 штурмового батальона @1st.shturm.bat 3-й оШБР @ab3.army. 24.02.2022 года начал свой боевой путь солдатом.

Много о себе рассказывать не буду, лучше спросите у моих подчиненных, поэтому перейду сразу к делу. Наконец в связи с расширением "штатки" батальона срочно нуждаемся в пополнении личным составом. Главное - дисциплина и мотивированность человека, все необходимые знания, навыки и опыт мы обеспечим‼️ Внимание, это не касается водителей категории В,С и механиков по ремонту техники и связистов, все остальные профессии мы научим‼️ Также переводим по отношению из других частей, если вас отпускает командир‼️

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Почему именно к нам - никаких "пиджаков", отсутствие "совковщины", 99% офицеров выросли из солдат пройдя тяжелый путь пехотинца, дух братства в подразделении, ни каких "тумбочек" и другой уставной х*ни, достойная подготовка и обеспечение личного состава всем необходимым и многое, многое другое‼️

Кого мы ищем в нашу большую семью:

  1. Оператор М2 Браунинг
  2. Оператор СПГ-9
  3. Медик взвода (желательно с образованием)
  4. Механик-водитель М113
  5. Оператор-наводчик М113
  6. Номер обслуги МК-19
  7. Номер обслуги 60-мм миномета
  8. Номер обслуги 81-мм миномета
  9. Номер обслуги 82-мм миномета
  10. Саперы
  11. Оператор Корсара
  12. Оператор Корнета
  13. Оператор Javelin
  14. Операторы БПЛА различных типов
  15. Водители категории В,С (с опытом)
  16. Инженер-электрик
  17. Операторы наземных роботизированных комплексов
  18. Механики автомобильной техники (с опытом)
  19. Механики бронированной техники
  20. Связисты (с опытом)

По всем вопросам писать или в личные сообщения в Instagram или лучше в Telegram на имя: foka_ab3

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Очень большая просьба писать заинтересованных людей, которые точно знают, чего хотят. Сразу бросаем резюме. Если вам не ответили сразу - не беда, с вами обязательно свяжутся! Спасибо за внимание", - рассказал Фокин.

Вакансії у 3-й ОШБр
Вакансії у 3-й ОШБр
Вакансії у 3-й ОШБр

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Топ комментарии

  • zakvova
    Юра ми ж тобою пишаємось! Ти з F-16 коментар пишеш?
  • Luiza
    Женіть 🤡 з дермаком з влади ...а потім і люди з'являться ... зраду з ОПи ...спинами не прикриєш !!!
  • НБ
    Щось у нас замало живих Героїв України. Зелєнскій охоче дає "Героя" загиблим. Навіть коли дають "Героя" живому то дуже швидко "чомусь" він гине на фронті. Напрошується висновок що живі Герої України владі не потрібні. А якщо в містах і селах днем з вогнем не знайти живого Героя України після 10 років війни з *********** то ставати Героєм, тобто мертвим Героєм, не хоче ніхто. Може Зєлєнскій боїться що справжній Герой України пристрелить його під час вручення медалі або трахне канделябром в скроню і припинить цей "********* цирк"? І на телемарофоні Героїв нема. Та ветеранів щось занадто часто не поважають. Та й ставлення до батьків загиблих Героїв зі сторони чиновників якесь байдуже. І от потенційний рекрут дивиться на всю цю офіційну фуйню і розуміє що рекрутується він "в один кінець", а батькам, жінці, та дітям буде тільки гірше. Де "пряник"? А його держава не пропонує. Діти та члени родин чиновників і самі чиновники та багатії не рвуться воювати за своє привілейоване становище і майно. Вони хочуть щоб це робили мобілізовані бідняки примусово. А потім ці чиновники сумно схиливши сивочолі голови скажуть "А вам, люди в берцях, велика шана" і поїдуть відпочивати від турбот життєвих на острова Карібського басейну... Сама ідея "мертвих Героїв" гнила по суті бо якщо немає живого прикладу мужності для молоді то звідки зявляться мотивовані рекрути? Жертви "бусифікації" війну не виграють...
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