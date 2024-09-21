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"Вовки Да Вінчі" закроют свой рекрутинговый центр, если у них не перестанут "красть" рекрутов, - комбат Филимонов

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Рекрутинг в батальйон "Вовки Да Вінчі"

Отдельный батальон "Вовки Да Вінчі", который сейчас входит в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду, может закрыть свой рекрутинговый центр, если не решится вопрос с мобилизацией рекрутов именно в ту бригаду, ради которой они пришли в ВСУ.

Об этом командир батальона Сергей Филимонов сказал в комментарии "Новинарне", информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаю людей, которых сейчас силой забирают в другие подразделения. Я об этом кричу на самом высоком уровне: что люди конкретно мобилизовались, потому что хотели именно к нам. Но их не возвращают!" - подчеркнул комбат.

Военный рассказал о случаях, когда людей "крадут" из учебных центров другие бригады, несмотря на то, что они мобилизовалась в Вооруженные силы именно для того, чтобы служить в "Вовках Да Вінчі".

"Если я сейчас не решу вопрос по некоторым бойцам - буду закрывать рекрутцентр. Потому что это безответственно - говорить людям, что они могут прийти к нам в бригаду или в батальон, а их потом бросают в другие штурмовые бригады. Если в Вооруженных силах не нужны мотивированные люди, то мы не будем этим заниматься. Людей обманывать точно не будем", - подчеркнул Филимонов.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Ч
    Так така хрінь давно, ще з Зеленьского та Залужного (рік тому, як раз коли він розкручував свою программу "Рекрутінга"):
    приіхали в учебку з наказом про доукомплектацію в ДШВ на запорізькому напрямку і грібли усіх підряд і косих і хромих (більшість яких як раз по тій програмі було) і навіть тих намагались, хто в вже давно у штаті іншої бригади і просто приїхав проставити ВОЗ. І їм і усім іншим, було глибоко пох. на усі домовленості, бо у тих бачите, був наказ з підписом Залужного - вони усі сралися при слові "підпис Залужного" и "брали під козирок". Зараз така сама херня тільки з "підпис Сирського". Бо це, СРАНА СОВЕТЬСЬКА АРМІЯ!!!!
  • Calvados
    Незламний Зеленський з потужним Сирським он розказують про те, як вони "піклуються" про життя солдат, як "покращують" підготовку, як їм потрібні "вмотивовані". І нічо, живуть жеж якось. Тільки ви такі чесні попались і ще декілька...
  • Small Jerboa
    Ну так владі же не потрібні вмотивовані навчені воїни, що перемагають.
    Владі потрібні м'ясо-мобіки, що просто ДОХНУТЬ!
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