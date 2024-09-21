Склад боеприпасов детонирует в Каменном Краснодарского края РФ после атаки БПЛА: жителей эвакуируют. ВИДЕО
В ночь на 21 сентября 2024 года беспилотники атаковали Тихорецкий район Краснодарского края РФ.
Об этом сообщил в телеграм-канале Вениамин Кондратьев, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорят местные власти?
По его словам, два беспилотника якобы сбиты в Тихорецком районе Краснодарского края, при падении обломков начались пожар и детонация взрывоопасных предметов. Также отмечается, что жителей расположенного рядом поселка эвакуируют. Кондратьев также уверяет, что пострадавших нет.
Что говорят местные жители?
В свою очередь, телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей сообщает о пожаре и мощных взрывах на складе боеприпасов в поселке Каменный Тихорецкого района. По данным СМИ, в поселке расположены две воинские части.
Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области РФ были мощные взрывы. Местные власти сообщили о пожаре и эвакуации населения.
РосСМИ сообщили о пожаре и детонации на складе боеприпасов. Также сообщалось, что в Тверской области РФ, где детонировал склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений.