Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 101 беспилотника над российскими регионами и Крымом

В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на субботу, 21 сентября 2024 года, якобы был уничтожен 101 украинский беспилотник над российскими регионами и оккупированным Крымом.

Сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

Как утверждается, 53 беспилотника якобы были перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 - над территорией Краснодарского края, 5 - над территорией Калужской области, по 3 беспилотника над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному над территориями Смоленской, Курской областей и оккупированного Крыма и 16 беспилотников - над акваторией Азовского моря.

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Как сообщалось, склад боеприпасов детонирует в Каменном Краснодарского края РФ после атаки БПЛА: жителей эвакуируют.