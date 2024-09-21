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Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 101 беспилотника над российскими регионами и Крымом

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Український безпілотник

В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на субботу, 21 сентября 2024 года, якобы был уничтожен 101 украинский беспилотник над российскими регионами и оккупированным Крымом.

Сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

Как утверждается, 53 беспилотника якобы были перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 - над территорией Краснодарского края, 5 - над территорией Калужской области, по 3 беспилотника над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному над территориями Смоленской, Курской областей и оккупированного Крыма и 16 беспилотников - над акваторией Азовского моря.

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Как сообщалось, склад боеприпасов детонирует в Каменном Краснодарского края РФ после атаки БПЛА: жителей эвакуируют.

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Топ комментарии

  • Tutu Tutukin
    От же тупі кацапи! Треба не безпілотники збивати, а обломкі, які атакують склади з ************!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    да да уже даже відна чєм збілі-до сіх пор взриваєца...
  • Василь Довганенко ae825908
    Особливо красиво збили 3 безпілотники над Тверською областю.
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