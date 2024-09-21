Последствия вражеского удара по Харькову: среди пострадавших - трое детей. ФОТОрепортаж

Накануне враг атаковал Харьков. Вечером 20 сентября были зафиксированы взрывы на территории гражданского предприятия, в центральной части города и в частном секторе Холодногорского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сейчас известно об 11 пострадавших, из них трое - несовершеннолетние. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные дома.

Спасатели ГСЧС потушили пожар в легковом автомобиле и возгорание сухой травы в двух разных местах общей площадью более 1 га.

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Для ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 17 единиц техники и 70 спасателей ГСЧС.











Как сообщалось, накануне вечером враг атаковал Харьков КАБами, пострадали 15 человек.