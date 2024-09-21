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Последствия вражеского удара по Харькову: среди пострадавших - трое детей. ФОТОрепортаж

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Накануне враг атаковал Харьков. Вечером 20 сентября были зафиксированы взрывы на территории гражданского предприятия, в центральной части города и в частном секторе Холодногорского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сейчас известно об 11 пострадавших, из них трое - несовершеннолетние. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные дома.

Спасатели ГСЧС потушили пожар в легковом автомобиле и возгорание сухой травы в двух разных местах общей площадью более 1 га.

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Для ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 17 единиц техники и 70 спасателей ГСЧС.

Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову

Как сообщалось, накануне вечером враг атаковал Харьков КАБами, пострадали 15 человек.

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