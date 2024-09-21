Уничтожено 5 ракет Х-59/69 и 11 из 16 "шахедов", остальные дроны локационно утрачены, - Воздушные силы

В ночь на 21 сентября 2024 года войска РФ били по территории Украины с использованием ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько ракет и дронов применил враг?

По данным Воздушных сил, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 25 средств воздушного нападения противника. Оккупанты ударили по Днепропетровщине четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской области и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области. Также враг выпустил 16 ударных БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и Курска.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БПЛА. Еще пять беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локально утрачены.

Где работали силы ПВО?

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.