Враг сосредотачивал усилия около Георгиевки на Кураховском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки, 20 сентября 2024 года, по всей линии фронта было зафиксировано 217 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив шесть ракет, 73 авиационных удара, задействовав 108 КАБов. Кроме этого, осуществил 5300 обстрелов, 215 из них - из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Яструбино, Искрисковщина, Хотень, Павловка Сумской области; Александрополь, Старомлиновка, Богоявленка, Часов Яр, Ивановское, Калиновка, Белая Гора, Торецк и Клебан-Бык Донецкой области; Новодаровка и Пятихатки Запорожской области.

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Удары по врагу

Генштаб информирует, что за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника, поражены два пункта управления, одно средство противовоздушной обороны и семь артиллерийских систем оккупантов.

Также напоминается, что в целом за минувшие сутки украинские защитники обезвредили 1440 российских захватчиков. Также враг потерял 21 танк, 38 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 92 БПЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и 10 единиц специальной техники.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло три вражеских атаки в районе Волчанска.

По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 19 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска отбили десять атак захватчиков вблизи Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Тернов и Заречного. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.

На Сиверском направлении Силами обороны Украины отбит один штурм вблизи Выемки.

"При поддержке авиации на Краматорском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону в районах Часова Яра, Калиновки, Ивановского и Белой Горы", - говорится в сообщении.

Неподалеку населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка на Торецком направлении враг совершил девять атак.

Также отмечается, что наши защитники отбили 36 вражеских штурмов на Покровском направлении различной интенсивности в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Мариновка, Красный Яр, Воздвиженка, Новоторецк, Миролюбовка, Гродовка, Красное, Селидово и Новогродовка.

"Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отбили в районах Цукурино, Желанного Первого, Георгиевки, Горняка, Дальнего, Александровки, Екатериновки и Константиновки, где оккупанты 58 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки - провел за сутки 21 штурм", - добавляют в Генштабе.

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Обстановка на Юге

При поддержке авиации агрессор 18 раз на Времевском направлении атаковал украинские позиции в районах Угледара, Пречистовки, Новодаровки и Богоявленки.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений неподалеку Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

Три атаки оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"В Курской области за минувшие сутки авиация врага нанесла 22 авиаудара, сбросив при этом 25 управляемых авиабомб по территории РФ", - отмечают в Генштабе.

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Наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу.