Оккупанты 322 раза ударили по Запорожской области с авиации, из РСЗО, артиллерии и БПЛА
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В течение суток оккупанты нанесли 322 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне для атак применяли авиацию, БПЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.
- Войска рф осуществили авиационный удар по Пятихаткам.
- 157 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
- 15 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Работино, Левадное и Новоандреевку.
- 149 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Сообщается, что поступило 55 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.