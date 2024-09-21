76 взрывов было ночью и утром на приграничье Сумщины, один человек погиб
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Сегодня ночью и утром россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Буринская, Эсманьская, Середино-Будская громады.
- Белопольская громада: враг бил из РСЗО (10 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв), КАБом (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: осуществлена атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Миропольская громада: были танковый обстрел (20 взрывов), обстрел из РСЗО (24 взрыва). Погиб гражданский. Также осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
- Краснопольская громада: нанесена атака 3 FPV-дронами (3 взрыва).
- Великописаревская громада: зафиксирована атака FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (8 взрывов).
- Буринская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
- Эсманьская громада: осуществлена атака неуправляемой авиационной ракетой (НАР) (3 взрыва).
- Тростянецкая громада: зафиксирована атака БПЛА типа "Шахед" (2 взрыва).