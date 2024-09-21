Оккупанты усилили подразделения на передовых позициях в районе Липцев, в Волчанске осуществляют подготовку к возобновлению штурмовых действий, - ОТГ "Харків"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной сводке ОТГ "Харків".
В районе населенного пункта Глубокое противник предпринял попытку перемещения двух единиц мототехники в направлении передовых позиций 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, которые подорвались на минах.
Неподалеку от Лукьянцев среди личного состава противника продолжают отмечаться случаи самовольного оставления позиций.
В районе Липцев враг усилил подразделения на передовых позициях.
В Волчанске противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки, осуществляет подготовку к возобновлению штурмовых действий.
Боевые действия и потери врага
За минувшие сутки произошло 3 боевые столкновения. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 3 авиаудара с использованием 14 КАБов и 43 удара дронами-камикадзе. Осуществили 469 обстрелов позиций защитников Украины.
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составляют 80 существ, из них безвозвратные - 27, санитарные - 53.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 88 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 2 боевые бронированные машины,
- 10 артиллерийских систем,
- 3 единицы РСЗО,
- 4 автомобиля,
- 2 единицы специальной техники,
- 68 БПЛА.
Уничтожено также 38 укрытий для личного состава, 6 мест хранения боеприпасов.