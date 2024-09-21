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Зеленский о потерях Украины в войне: 80 тысяч - ложь. Реальная цифра гораздо меньше

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Втрати України у війні з РФ

Озвученное изданием The Wall Street Journal число украинских потерь в войне с РФ существенно преувеличено.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 20 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра гораздо меньше, чем та, что была опубликована. Существенно", - сказал он.

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Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина могла потерять 80 тысяч человек убитыми и еще 400 тысяч - ранеными. При этом, по расчетам западных разведок, армия РФ потеряла за 2,5 года войны почти 200 тысяч убитых и примерно 400 тысяч раненых. Нардеп "Голоса" Роман Костенко отмечал, что WSJ завысили данные о потерях Украины на фронте.

В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабного вторжения погибли 31 тысяча украинских защитников.

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Топ комментарии

  • Сергій Шешеня
    Навіщо, тоді ви мобілізуєте кожний місяць по мінимум по 15-20 тисяч людей?? Звісно не всіх вбивають, люди отримають поранення, контузії. А чому тоді всі підрозділи кажуть, що не вистачає людей?
  • Алекс Мышкевич
    натомість маємо Національну Катастрофу, з якої вийдемо з обрізаною територією, загиблими, покаліченими і міліонами біженців, які не повернуться.

    дай Боже, щоб Україна зберігалась як Держава
  • Алекс Мышкевич
    в 2014 при Гетьмані Пороху звільнили три чверті зайнятого сепарами Донбасу, у т.ч. Марік, Краматорськ, Слов'янськ і т.д., майже ізолювали Донецьк та Луганськ.

    І звільнили б Донбас остаточно, якби не інтервенція рашки, коли у сєпаріа стало остаточно підгорати

    іди серед своїх алєнєй проповідуй, кацапе
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