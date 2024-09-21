В направлении Кривого Рога - скоростная цель, - Воздушные силы
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Днем 21 сентября 2024 года войска РФ снова пытаются атаковать Кривой Рог Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Скоростная цель в направлении Кривого Рога", - говорится в сообщении.
"Кировоградщина - ракетная опасность", - добавляют в Воздушных силах.
Как сообщалось, ночью 21 сентября враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик.