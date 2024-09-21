Зеленский о китайско-бразильской инициативе относительно мира в Украине: Это выгодный России "политический ледокол" против любого дипломатического решения

Президент Владимир Зеленский назвал китайско-бразильскую инициативу по миру в Украине "политическим ледоколом" против любого дипломатического решения, и не считает ее конкретным планом, поскольку не видит в ней конкретных действий и шагов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами в пятницу, 20 сентября.

"В некоторых странах мира есть разные идеи и инициативы относительно того, как закончить войну. А для Украины прежде всего важно, чтобы это было справедливо, потому что война идет у нас, на нашей территории. Нам нужен справедливый и стабильный мир", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что всегда говорил, что Минск-3 не может обсуждаться: "Потому что через 5-8-10 лет к нам снова вернется война со стороны Российской Федерации, и с еще большей волной. Мы не можем этого допустить".

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По словам Зеленского, на определенном этапе Украина смогла предложить Формулу мира для того, чтобы взять инициативу в свои руки, однако "параллельно появилась китайско-бразильская или бразильско-китайская инициатива", которую Украина детально анализировала и обсуждала с некоторыми партнерами.

"Что это - реальная инициатива или это просто политический такой ледокол против любого дипломатического решения в пользу справедливости устава ООН? Я считаю, что это ледокол, с одной стороны, с другой стороны, России это выгодно", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что не считает эту инициативу конкретным планом, поскольку не видит в ней конкретных действий и шагов, а лишь определенное обобщение процессов: "За любыми обобщениями всегда что-то скрывают".

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Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.