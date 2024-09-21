23 сентября в Кривом Роге будет день траура
2 5942
В понедельник, 23 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области будет объявлен день траура по погибшим в результате сегодняшней ракетной атаки врага.
Об этом заявил председатель Совета обороны города Кривой Рог Днепропетровской области Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, ночью 21 сентября враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик. Впоследствии стало известно, что 12-летний Максим и его бабушка Валентина погибли в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу.