23 сентября в Кривом Роге будет день траура

В понедельник, 23 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области будет объявлен день траура по погибшим в результате сегодняшней ракетной атаки врага.

Об этом заявил председатель Совета обороны города Кривой Рог Днепропетровской области Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: 12-летний Максим и его бабушка Валентина погибли в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу. ФОТО

Как сообщалось, ночью 21 сентября враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик. Впоследствии стало известно, что 12-летний Максим и его бабушка Валентина погибли в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу.