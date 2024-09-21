На юге за сутки уничтожено 120 оккупантов, враг совершил 10 неудачных штурмов на Ореховском направлении
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 120 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 120 человек.
Кроме того, россияне потеряли 36 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 10 артиллерийских систем;
- 8 единиц авто-бронетехники;
- 2 разведывательных БПЛА;
- 2 окопные РЭБ;
- 10 мотоциклов;
- 4 лодки.
Также украинские защитники поразили: 17 блиндажей, 2 места хранения боеприпасов, 1 место хранения топлива, 4 наблюдательных поста и 1 место взлета БПЛА.
Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга
Как сообщается, в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.
Так, на Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 3 раза.
На Ореховском направлении враг совершил 10 неудачных штурмов.
Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, ведут аэроразведку.
За минувшие сутки враг применил 264 FPV-дронов, 8 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 293 осколочных боеприпасов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 640 920 российских захватчиков.