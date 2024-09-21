На юге за сутки уничтожено 120 оккупантов, враг совершил 10 неудачных штурмов на Ореховском направлении

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 120 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 120 человек.

Кроме того, россияне потеряли 36 единиц вооружения и военной техники, в частности:

10 артиллерийских систем;

8 единиц авто-бронетехники;

2 разведывательных БПЛА;

2 окопные РЭБ;

10 мотоциклов;

4 лодки.

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Также украинские защитники поразили: 17 блиндажей, 2 места хранения боеприпасов, 1 место хранения топлива, 4 наблюдательных поста и 1 место взлета БПЛА.

Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга

Как сообщается, в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Так, на Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 3 раза.

На Ореховском направлении враг совершил 10 неудачных штурмов.

Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, ведут аэроразведку.

За минувшие сутки враг применил 264 FPV-дронов, 8 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 293 осколочных боеприпасов.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 640 920 российских захватчиков.