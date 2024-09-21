Новости

На юге за сутки уничтожено 120 оккупантов, враг совершил 10 неудачных штурмов на Ореховском направлении

5060
Знищення техніки РФ

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 120 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 120 человек.

Кроме того, россияне потеряли 36 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 10 артиллерийских систем;
  • 8 единиц авто-бронетехники;
  • 2 разведывательных БПЛА;
  • 2 окопные РЭБ;
  • 10 мотоциклов;
  • 4 лодки.

Также смотрите: Пограничники атаковали позиции оккупантов и ликвидировали вражескую пехоту на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Также украинские защитники поразили: 17 блиндажей, 2 места хранения боеприпасов, 1 место хранения топлива, 4 наблюдательных поста и 1 место взлета БПЛА.

Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга

Как сообщается, в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Так, на Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 3 раза.

На Ореховском направлении враг совершил 10 неудачных штурмов.

Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, ведут аэроразведку.

За минувшие сутки враг применил 264 FPV-дронов, 8 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 293 осколочных боеприпасов.

Смотрите также: Бойцы 46-й ОАэМБр отбили вражеский штурм и уничтожили 26 единиц техники оккупантов. ВИДЕО

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 640 920 российских захватчиков.

ТОП-новости
все новости