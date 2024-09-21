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Байден может принять важные решения для Украины, пока он президент США, - Зеленский

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Байден і Зеленський зустрінуться у вересні

Президент США Джо Байден до проведения выборов в США еще может принять важные решения, которые усилят обороноспособность Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время закрытой встречи с журналистами в пятницу, 20 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава государства выразил убеждение, что Байден может "усилить Украину и принять важные решения для того, чтобы Украина стала сильнее и защитила свою независимость, пока он президент США".

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"Я считаю, это все же историческая миссия, по крайней мере, в ракурсе Украины. Потому что есть у него своя жизнь и своя политическая карьера. Я не знаю, что для него самое главное. Я говорю только с точки зрения этой войны", - добавил Зеленский.

Он предположил, что такое решение Байдена "зависит от многих вещей", в частности того, прислушивается ли он к аргументам Украины.

У нас были некоторые решения в истории наших отношений с Байденом, были очень интересные и непростые диалоги. Он потом менял свое мнение", - сказал президент.

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Топ комментарии

  • CrossFirenko
    Та тебе в США бояться гірше всесвітньої катастрофи. 100% впевнені, що наговориш таку херню, яка зіграє проти Камели, і допоможе Трампу
  • Старый зольдат
    А яки важливі рішення на користь України прийняв ти, чом прострочене, поки займаєш, посаду президента України? Особисто я таких не знаю.
  • superdexter sidorov
    Пiсля спiлкування з Володею Байден уперше в життi вимовив фразу на українськй: "Це повний пi,,,дець!"
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