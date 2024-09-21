Новости

Иран задержал передачу РФ пусковых установок к своим баллистическим ракетам, - Reuters

7 88120
Іран не передав Росії мобільні пускові установки

Иран вместе с баллистическими ракетами малой дальности не передал России мобильные пусковые установки, необходимые для их запуска.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Reuters сообщили три информированных источника - европейский дипломат, представитель европейской разведки и американский чиновник.

Как отмечается, по данным источников издания, Иран не поставил России пусковые установки на момент объявления США о поставках иранских ракет. Представитель европейской разведки без дополнительных уточнений сказал, что не ожидал предоставления Москве пусковых установок.

В то же время опрошенные Reuters эксперты назвали несколько причин, по которым Россия не получила пусковые установки к Fath-360.

Читайте также: Передача иранских баллистических РФ несет прямую угрозу европейской безопасности, - постпред Британии при ОБСЕ Голланд

Так, одной из причин может быть то, что Москва может планировать модифицировать грузовики для перевозки ракет. Другая причина - это попытка Тегерана оставить пространство для маневра в переговорах с западными государствами.

Отмечается, что на сегодня военная помощь Ирана в российской войне против Украины включает поставки сотен беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия, артиллерийских боеприпасов и широкую поддержку российского производства БПЛА внутри страны.

Читайте также: Иран не поставлял оружие России, - президент Пезешкиан

Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Нина Карпенко
    Їм пускові установки не ************ -
    ракети до них у торопці,а туди був
    прильот безпілотника.
  • Дужан Міхал
    Чому ця новина подається під виглядом тотальної західної перемоги? Не передали сьогодні, передадуть завтра. І ніхто з ******** реалполітиків їх не зупинить. Бо іранці срати хотіли що на словесні погрози, що на умовляння. Їх треба зразу по чалмі ракетою вмовляти.
  • ALEX SUROVV b687956a
    Я так полагаю, следующая новость будет о том что Иран передал установки но не все. Запад ето выставит очередной победой и пространством для переговоров?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости