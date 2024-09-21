Иран задержал передачу РФ пусковых установок к своим баллистическим ракетам, - Reuters

Иран вместе с баллистическими ракетами малой дальности не передал России мобильные пусковые установки, необходимые для их запуска.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Reuters сообщили три информированных источника - европейский дипломат, представитель европейской разведки и американский чиновник.

Как отмечается, по данным источников издания, Иран не поставил России пусковые установки на момент объявления США о поставках иранских ракет. Представитель европейской разведки без дополнительных уточнений сказал, что не ожидал предоставления Москве пусковых установок.

В то же время опрошенные Reuters эксперты назвали несколько причин, по которым Россия не получила пусковые установки к Fath-360.

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Так, одной из причин может быть то, что Москва может планировать модифицировать грузовики для перевозки ракет. Другая причина - это попытка Тегерана оставить пространство для маневра в переговорах с западными государствами.

Отмечается, что на сегодня военная помощь Ирана в российской войне против Украины включает поставки сотен беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия, артиллерийских боеприпасов и широкую поддержку российского производства БПЛА внутри страны.

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Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.