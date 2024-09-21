Премьер Японии Кисида планирует встретиться с Зеленским в США

Премьер-министр Японии Фумио Кисида собирается начать свой последний визит в США перед тем, как уйти в отставку. В Соединенных Штатах он планирует, в частности, встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NHK.

Как отмечается, во время четырехдневного тура он примет участие в ряде переговоров, направленных на укрепление связей с Вашингтоном и другими стратегическими партнерами.

Запланировано, что он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом в частной резиденции лидера США в Делавэре. Также предусмотрен саммит с участием Японии, США, Австралии и Индии. Ожидается, что страны договорятся об усилении сотрудничества по морской безопасности на фоне растущей агрессии Китая.

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Кроме того, японский лидер примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Издание отмечает, что Кисида также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в то же время посетит США. Ожидается, что он донесет намерение Японии сохранить поддержку Киева и санкции против России.

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Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден и Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября.

Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины.