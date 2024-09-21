Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины, - Сибига

По данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в частности, речь идет об открытых распределительных устройствах атомных станций и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

Он отметил, что поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ.

Также читайте: Более 100 российских БПЛА и ракет пролетели возле украинских АЭС за последние недели, - "Энергоатом"

"Россия - единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир. Украинская Формула Мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, которые уважают Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста", - добавил министр.

Также Сибига поблагодарил МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины.

"Просим Агентство, страны-партнеры и другие организации как можно быстрее реализовать договоренности. Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех соответствующих объектах", - подытожил глава МИД.

Читайте также: РФ пытается представить себя "жертвой" и обвинить Украину в якобы провокациях против ядерной безопасности, - МИД



