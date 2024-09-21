Сырский провел разговор с главой Генштаба Франции Бюркаром: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ
Главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики, генералом Тьери Бюркаром. Среди прочего стороны обсудили потребности Вооруженных сил Украины.
Об этом Сырский сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Во время разговора Сирский поблагодарил Бюркара, правительство и народ Франции за стойкую военную и политическую поддержку Украины. Особую благодарность главком ВСУ выразил за предоставленные вооружения, прежде всего средства ПВО, военную технику и боеприпасы.
Кроме этого, Сырский проинформировал французского коллегу об актуальной стратегической обстановке и ходе боевых действий на разных направлениях фронта.
"Сосредоточил внимание своего французского коллеги на военных преступлениях российских агрессоров, в частности на продолжении ракетно-авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, а также на неизбирательных массированных ударах по гражданским объектам", - рассказал главком.
Также Сырский и Бюркар обсудили потребности Сил обороны Украины в критических видах вооружения, военной техники, боеприпасов и оборудования.
Во время разговора стороны также согласовали совместные усилия для развития украинско-французского военного сотрудничества.