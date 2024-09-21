РФ понесла огромные потери боеприпасов в Торопце, это скажется на операциях российской армии, - британская разведка

Удар по российскому складу боеприпасов в Торопце Тверской области РФ с большой вероятностью скажется на операциях российских сил, в частности в Курской области.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании, опубликованном в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, аналитики отмечают, что уничтоженный в ночь на 18 сентября арсенал "был одним из крупнейших стратегических складов России, на котором хранилось более 30 тысяч тонн боеприпасов".

По мнению британской разведки, причиной поражения склада стало ненадлежащее хранение боеприпасов, которые остались уязвимыми к ударам дронов, несмотря на модернизацию в 2018 году после инцидентов с детонацией.

В разведке добавляют, что удар в ночь на 18 сентября вызвал "цепную реакцию каскадных детонаций в системе бункеров", что привело к "большой потере боеприпасов Россией".

Кроме этого, британские военные отмечают, что "российская противовоздушная оборона испытывает трудности в противодействии украинским операциям с ударами вглубь территории РФ, несмотря на заявления о перехвате более 50 БПЛА во время атаки в Тверской области".

По мнению аналитиков, удар по арсеналу в Торопце с большой вероятностью "приведет к нарушению российских наземных операций, особенно в Курской области".

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Напомним, в ночь на 18 сентября российские СМИ сообщили о массовой атаке беспилотников в городе Торопец Тверской области России - местные власти даже решили эвакуировать население с территории, где работала ПВО и вспыхнул пожар. Позже в сети появились видео сильных взрывов и масштабных пожаров от местных жителей, которые сообщили, что был атакован склад с боеприпасами. Местные власти сообщили, что пожар возник "в результате падения обломков БПЛА".

Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов построили в 2018 году. По тогдашнему заявлению Минобороны РФ, арсенал отвечал самым высоким мировым стандартам - а каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.

Ранее в сети опубликовали спутниковые снимки последствий ударов по складам боеприпасов в российском Торопце.

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