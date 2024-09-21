Писториус: Поддерживать Украину дорого, но ее поражение обойдется намного дороже

Помощь Украине в противостоянии агрессии России обходится для Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки будет стоить гораздо дороже.

Об этом заявил федеральный министр обороны ФРГ Борис Писториус во время дискуссии, организованной немецкой газетой Die Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны осознать, что если Украина проиграет эту войну из-за того, что мы или Запад в целом перестанем поддерживать ее, то завтра Украины уже не будет. И да, поддержка Украины стоит дорого, но поражение украинцев обойдется нам гораздо дороже. Не только с точки зрения военной угрозы со стороны Путина, но и из-за потока беженцев из Украины, который это спровоцирует", - подчеркнул Писториус.

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Поэтому Писториус призвал всех, кто легкомысленно призывает к прекращению поддержки Украины, потому что "это не наша война", всегда учитывать последствия. В частности, он раскритиковал соответствующие призывы со стороны немецких популистских политических сил BSW и AfD. "Те же люди, которые агитируют против беженцев, являются теми, кто провоцирует следующую волну беженцев, не поддерживая Украину. И это лишь один аспект", - отметил он.

Отдельно глава оборонного ведомства ФРГ указал на то, что своей войной против Украины Путин "растаптывает основанный на правилах международный порядок". И если позволить ему достичь своих целей, то кремлевский диктатор решит, что Запад является слабым и он может делать, что хочет.

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"И тогда может наступить очередь Молдовы или Грузии. Или в какой-то момент, если он (Путин. - Ред.) решится, зона НАТО в виде стран Балтии. Какой сигнал это посылает другим автократиям в мире, которые, по сути, только и ждут, чтобы им показали, что Запад не готов отстаивать международный порядок? И именно поэтому так важно, чтобы мы это делали (поддерживали Украину. - Ред.), и так долго, как это будет необходимо. И по крайней мере до тех пор, пока Украина сможет сказать, что теперь мы можем посадить Путина за стол переговоров", - заявил Писториус.

По его словам, нужно все делать, чтобы вернуть мир в Европе, но "пока нет никаких признаков того, что мирное и безопасное сосуществование с Россией вернется в ближайшее время". Министр указал на то, что пока Путин "не дал понять, что готов это сделать (пойти на мирное урегулирование. - Ред.), по крайней мере на условиях, хотя бы отдаленно приемлемых для Украины".

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"Я считаю, что нам следует продолжать оказывать украинцам всю возможную поддержку, чтобы они смогли оказаться в ситуации, из которой они смогут достичь этой цели. И в то же время я считаю, что мы должны быть еще более жесткими в наших санкциях против России. Все еще существует слишком много лазеек", - отметил глава оборонного ведомства ФРГ.