Оккупанты ударили КАБами по Сумам, один человек ранен. Часть города без света (дополнено)
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В субботу, 21 сентября, российские захватчики совершили удар по Сумах, применив управляемые авиационные бомбы. Предварительно, один человек получил ранения.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В результате вражеской атаки произошло возгорание сухой растительности, разрушены и повреждены частные дома.
Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Сумской городской совет сообщил, что из-за вражеских обстрелов один из районов города остался без света.
"Два взрыва в противоположных районах города: дачная и промышленная зоны. Сейчас без света район Барановки – обрыв линии", – говорится в сообщении.