Россия украла украинского зерна более чем на 30 млрд грн, - Офис Генпрокурора

В Офисе генерального прокурора заявили, что убытки в результате присвоения Россией украинского зерна составляют более 30 млрд грн, однако эти данные не окончательные.

Об этом заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов на конференции United for Justice, передает Цензор.НЕТ.

Мы выделили два периода атак россии на агропромышленную инфраструктуру, имеющих привязку к "зерновой сделке". До его подписания обстрелы осуществлялись из артиллерийских систем в прифронтовых зонах: больше всего пораженных объектов в Николаевской (59) и Херсонской (78) областях. После того, как Украина отказалась от угрожающих условий страны-агрессора, масштабы ударов начали расширяться. В первую очередь целью стала Одесса и Одесская область, которая имеет наиболее мощную и развитую инфраструктуру.

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По его словам, с тех пор Россия стала использовать большой диапазон совершенно разных средств поражения. Это и "Шахеды", и "Искандеры", и ракеты тактической авиации, и ракеты морского и наземного базирования.

Это говорит лишь о том, что это хорошо скоординированная политика России. В таких атаках задействованы совершенно разные роды войск. И решение синхронно осуществлять атаки принимаются высшим военно-политическим руководством Российской Федерации.

Как отметил Юрий Белоусов, Россия пытается лишить украинцев средств к существованию. Они пытаются украсть зерно, а если это не удается - уничтожить.

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Он добавил, что только на сегодня убытки, которые Украина получила в результате присвоения зерна, предварительно составляют более 30 млрд грн.

Учитывая масштабы таких преступлений, однозначно как минимум прослеживается преступление против человечности, в более широкой перспективе - один из элементов геноцида, который связан с созданием условий для физического уничтожения нации. Речь идет о лишении нации условий для выживания, ведь мы знаем, какой потенциал имеет зерно.