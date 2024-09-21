В приложении "Армия+" стартовал опрос для военных относительно уровня удовлетворенности сухпайками, - Минобороны

В субботу, 21 сентября, в мобильном приложении "Армия+" начался опрос для военных относительно уровня удовлетворенности сухпайками, в частности суточными полевыми наборами продуктов №15 (обычные и усиленные с подогревом). Опрос продлится 14 дней.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

В министерстве объяснили, что мнения защитников и защитниц Украины и потенциальный спрос на инклюзивные рационы позволят агентству Минобороны "Государственный оператор тыла" построить закупочную стратегию и принять решение о целесообразности приобретения сухпайков того или иного типа для ВСУ.

Отмечается, что Минобороны уже работает над расширением ассортимента сухпайков - в перечень доступных рационов войдут растительные, кошерные и халяльные наборы.

"Расширение перечня сухпайков - это важный шаг усовершенствования обеспечения наших военнослужащих. Вводя питание с учетом религиозных, медицинских и этических потребностей, Минобороны обеспечивает индивидуальные потребности каждого и каждой и создает лучшие условия для выполнения задач по защите Украины", - сказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Читайте также: Приложение "Ветеран+" на этапе проведения консультаций, - Минобороны

В ведомстве заявили, что функционал приложения позволит быстро дистанционно собрать ответы военных и передать их "Государственному оператору тыла" для анализа и принятия решений.

Кроме этого, в Минобороны сообщили, что сейчас уже 250 тыс. военных авторизовались в "Армия+".

"Ежедневно до 10 тыс. пользователей регистрируются в приложении и могут реально влиять на изменения в армии. И я благодарна команде "Государственного оператора тыла" за инициативность и желание в своей работе учесть мнение военных, собранное через опрос в "Армия+", - заявила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

Читайте также: В приложении "Армия+" зарегистрировались уже 150 тысяч военных, - Минобороны