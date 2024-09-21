Новости

В приложении "Армия+" стартовал опрос для военных относительно уровня удовлетворенности сухпайками, - Минобороны

2 00522
У застосунку "Армія+" стартувало опитування для військових щодо рівня задоволеності сухпайками

В субботу, 21 сентября, в мобильном приложении "Армия+" начался опрос для военных относительно уровня удовлетворенности сухпайками, в частности суточными полевыми наборами продуктов №15 (обычные и усиленные с подогревом). Опрос продлится 14 дней.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

В министерстве объяснили, что мнения защитников и защитниц Украины и потенциальный спрос на инклюзивные рационы позволят агентству Минобороны "Государственный оператор тыла" построить закупочную стратегию и принять решение о целесообразности приобретения сухпайков того или иного типа для ВСУ.

Отмечается, что Минобороны уже работает над расширением ассортимента сухпайков - в перечень доступных рационов войдут растительные, кошерные и халяльные наборы.

"Расширение перечня сухпайков - это важный шаг усовершенствования обеспечения наших военнослужащих. Вводя питание с учетом религиозных, медицинских и этических потребностей, Минобороны обеспечивает индивидуальные потребности каждого и каждой и создает лучшие условия для выполнения задач по защите Украины", - сказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Читайте также: Приложение "Ветеран+" на этапе проведения консультаций, - Минобороны

В ведомстве заявили, что функционал приложения позволит быстро дистанционно собрать ответы военных и передать их "Государственному оператору тыла" для анализа и принятия решений.

Кроме этого, в Минобороны сообщили, что сейчас уже 250 тыс. военных авторизовались в "Армия+".

"Ежедневно до 10 тыс. пользователей регистрируются в приложении и могут реально влиять на изменения в армии. И я благодарна команде "Государственного оператора тыла" за инициативность и желание в своей работе учесть мнение военных, собранное через опрос в "Армия+", - заявила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

Читайте также: В приложении "Армия+" зарегистрировались уже 150 тысяч военных, - Минобороны

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Герхард
    Головне, щоб геолокація була активована.
    Тоді результати опитування точно будуть приголомшливі.
  • CrossFirenko
    Зеленскій, ти? Не в курсі як годують? Ну, і не парся. Твоя робота потужно не зламатися на відосиках.
  • алекс флеш
    Подивись новини, тут на цензорі, тиждень тому, може поумнішаєш. На фронті загинув син головного равіна України. Без руки у госпіталі, прийшов до тями розвідник, який вже давно жив у Ізраїлі і повернувся боронити Україну. Те що тільки за попередній тиждень. Так от що скажу тобі і таким як ти- страшні не російські воші, а гниди у вишиванках. У яких уся любов до країни- це мова і вишиванка і то по святах.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости