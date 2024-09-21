План победы Зеленского предусматривает приглашение Украины в НАТО и гарантии поставок оружия, - Bloomberg

План победы, который президент Владимир Зеленский должен представить Джо Байдену на следующей неделе, предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой нас "Европейскую правду".

По информации Bloomberg, кроме приглашения к членству в НАТО и поставок оружия, "план победы" также предусматривает четкий путь к членству Украины в Европейском Союзе и "другие экономические и безопасностные договоренности".

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Ожидается, что Зеленский представит подробную версию плана Байдену во время их встречи в Вашингтоне 26 сентября. Также он хочет ознакомить с ним кандидатов в президенты - Камалу Харрис и Дональда Трампа.