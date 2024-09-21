Зеленский: Украине нужен свой патриархат

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с экзархами (послами. - Ред.) Константинополя, которая состоялась в Киеве 28 августа, сказал им, что Украине нужен свой патриархат.

Об этом пишет издание LB, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я сказал, что наши люди, украинцы, поняли бы, если бы наш статус был возведен в патриархат. Экзархи приняли информацию и донесут ее до Вселенского Патриарха Варфоломея, будут советоваться", - сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов вечером 20 сентября.

Зеленский отметил, что экзархи имеют возможное видение плана действий по подъему украинской митрополии до статуса патриархата, но он должен пройти обсуждение, прежде всего - в Константинополе.

"Они на контакте с Виктором Еленским (главой Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести. - Ред.) по этому вопросу. Должны вернуться с конкретными предложениями", - сказал Зеленский.

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Издание отмечает, что Православная церковь Украины, которая получила Томос об автокефалии в 2019 году, имеет статус митрополии, и, согласно канонам, возведение в патриархат должно происходить только в рамках действующего Томоса, а предоставление еще одного исключается.

Также для этого должны объединиться все православные церкви Украины.

Lb добавляет, что, хотя формально диалог между ПЦУ и УПЦ МП ведется, говорить о хотя бы частичном их объединении пока не приходится.

Напомним, что 28 августа президент Зеленский провел встречу с делегацией Вселенского Патриархата.

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