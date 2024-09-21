Шольц о передаче Украине Taurus: Я не буду поставлять крылатые ракеты, достигающие Москвы

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Такое заявление глава немецкого правительства сделал во время публичной дискуссии в городе Нидергерсдорф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на призывы многих, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые достигают Москвы. Я могу и буду уверять вас: я буду придерживаться этой позиции", - отметил Шольц.

Читайте также: Шольц встретится с Зеленским в Нью-Йорке

Канцлер также заявил, что сейчас необходимо рассматривать варианты достижения мира в условиях российской агрессии против Украины. "Пришло время озвучить, какие есть варианты", - сказал он.

В то же время Шольц раскритиковал позицию популистских и пророссийских партий "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) и "Альтернатива для Германии" (AfD), которые считают мирные переговоры альтернативой поддержке Украины. "Это наивно", - подчеркнул канцлер.