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Шольц о передаче Украине Taurus: Я не буду поставлять крылатые ракеты, достигающие Москвы

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Taurus

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Такое заявление глава немецкого правительства сделал во время публичной дискуссии в городе Нидергерсдорф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на призывы многих, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые достигают Москвы. Я могу и буду уверять вас: я буду придерживаться этой позиции", - отметил Шольц.

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Канцлер также заявил, что сейчас необходимо рассматривать варианты достижения мира в условиях российской агрессии против Украины. "Пришло время озвучить, какие есть варианты", - сказал он.

В то же время Шольц раскритиковал позицию популистских и пророссийских партий "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) и "Альтернатива для Германии" (AfD), которые считают мирные переговоры альтернативой поддержке Украины. "Это наивно", - подчеркнул канцлер.

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Топ комментарии

  • Andrew Moon
    Як показує світова практика ще жодну "хвору потвору" не зупинили мирними пропозиціями.
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    а, в хімкі або митищі?
  • Анатолий К 65c6a92d
    A що, нa Німеччину хтось нaпaв? Чи в Німецькій Конституції зaписно, що вони мaють Укрaїні віддaти свої рaкети, які виробили зa свої гроші? A до Зеленського у Вaс немaє питaнь, чому зa 5 років війни при ньому не розробили жодної рaкети?
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