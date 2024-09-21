Враг запустил "Шахеды" с северного направления, - Воздушные силы (обновлено)
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В субботу вечером, 21 сентября, оккупанты запустили ударные беспилотники Shahed с северного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Шахеды" на Сумщине курс на запад", - говорится в сообщении Воздушных сил в 20:42.
"Полтавщина – угроза применения ударных БпЛА", - сообщили ВС в 21:01.
"Шахеды" в Полтавской области курс на юг", - говорится в сообщении ВС.
Впоследствии Воздушные силы сообщили:
Кировоградская и Черкасская области – угроза применения ударных БпЛА;
Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.