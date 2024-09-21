В Киеве снова наблюдается ухудшение состояния воздуха, - КГГА
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Вечером субботы, 21 сентября, в Киеве наблюдается ухудшение состояния воздуха. Вероятной причиной являются пожары в экосистеме Киевской области.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в воздухе фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).
До улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям столицы рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Напомним, что 20 сентября сообщалось, что причиной плохого качества воздуха в Киеве является горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.