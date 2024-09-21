Россиянам будут платить до 5 млн рублей за переезд на оккупированные территории Украины, - Центр нацсопротивления

Президент РФ издал указ, который предусматривает социальные гарантии тем россиянам, которые переедут на временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о захваченных районах Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Выплаты обещают прежде всего тем "откомандированным" специалистам, которые привезут с собой всю свою семью. Средства немалые - от трех до пяти миллионов российских рублей.

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Наиболее востребованными для оккупационных администраций являются работники, которые могут обустраивать рубежи\позиции и перевозить грузы, а также строители для "восстановления" объектов инфраструктуры уничтоженных российскими войсками украинских городов.

На временно захваченных территориях россияне до сих пор не могут завершить формирование своих оккупационных администраций. Сейчас оккупанты ищут предателей для работы в администрациях и других фейковых структурах.

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Центр национального сопротивления призывает выявлять таких приспешников и предоставлять информацию о них сюда. Помогайте освобождать украинские земли от российских террористов", - говорится в сообщении.