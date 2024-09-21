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Захарова заявила, что Россия не будет участвовать во втором Саммите мира

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Захарова заявляє, що РФ не братиме участі в саміті миру

Россия не планирует участвовать во втором Саммите мира.

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет... Мы в таких саммитах участвовать не будем", - заявила представитель страны-агрессора.

В то же время Захарова заявляет, что Москва якобы не отказывается от политико-дипломатического урегулирования войны.

"Готовы к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию "на земле", складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня Путиным соответствующую инициативу", - заявила спикер российского МИД.

Напомним, что 14 июня диктатор РФ Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    тобто другий саміт так само переконливо за першим і пішов в сраку...
    а по шмигалю війна закінчилася влітку, тому на армію грошей не було заплановано...
  • три - пятнадцать
    я б цій владі і собаку вигуляти не довірив - самі довбодятли
  • gray wolf
    Їй бояри більше не наливати.
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