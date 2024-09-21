Захарова заявила, что Россия не будет участвовать во втором Саммите мира

Россия не планирует участвовать во втором Саммите мира.

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет... Мы в таких саммитах участвовать не будем", - заявила представитель страны-агрессора.

В то же время Захарова заявляет, что Москва якобы не отказывается от политико-дипломатического урегулирования войны.

"Готовы к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию "на земле", складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня Путиным соответствующую инициативу", - заявила спикер российского МИД.

Напомним, что 14 июня диктатор РФ Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

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