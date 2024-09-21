Атаки РФ на критические для АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всей Европы, - Минэнерго

МАГАТЭ должно ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевых подстанциях АЭС.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Атаки России на критические для АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всего европейского континента.

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Призываем МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевых для функционирования АЭС подстанциях", - говорится в сообщении министерства.