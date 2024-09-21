Для обеспечения защиты прав и интересов украинцев: Украина откроет новые консульства в Словакии и Румынии
Министерство иностранных дел Украины сообщило о планах открытия новых консульских учреждений в Словакии и Румынии. Учреждения будут обеспечивать защиту прав и интересов украинцев, проживающих или находящихся в этих странах.
Об этом внешнеполитическое ведомство рассказало в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о расширении консульского присутствия нашего государства в Словакии и Румынии.
В обеих вышеупомянутых странах появятся новые консульские учреждения для обеспечения защиты прав и интересов украинцев, проживающих или находящихся в этих странах.
Отмечается, что это расширение является частью более широкой стратегии по углублению сотрудничества с нашими европейскими соседями.
"Словацкие и румынские партнеры не только поддерживают Украину в ее борьбе за суверенитет, но и готовы активно участвовать в процессе послевоенного восстановления нашей страны", - говорится в сообщении.
В ведомстве поблагодарили Словакию и Румынию за постоянную поддержку Украины и ее евроинтеграционных стремлений.