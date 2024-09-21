Для обеспечения защиты прав и интересов украинцев: Украина откроет новые консульства в Словакии и Румынии

Министерство иностранных дел Украины сообщило о планах открытия новых консульских учреждений в Словакии и Румынии. Учреждения будут обеспечивать защиту прав и интересов украинцев, проживающих или находящихся в этих странах.

Об этом внешнеполитическое ведомство рассказало в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о расширении консульского присутствия нашего государства в Словакии и Румынии.

В обеих вышеупомянутых странах появятся новые консульские учреждения для обеспечения защиты прав и интересов украинцев, проживающих или находящихся в этих странах.

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Отмечается, что это расширение является частью более широкой стратегии по углублению сотрудничества с нашими европейскими соседями.

"Словацкие и румынские партнеры не только поддерживают Украину в ее борьбе за суверенитет, но и готовы активно участвовать в процессе послевоенного восстановления нашей страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве поблагодарили Словакию и Румынию за постоянную поддержку Украины и ее евроинтеграционных стремлений.

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