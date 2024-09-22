Минобороны разработало мощную ракетную программу, партнеры уже дали устное согласие на финансирование, - Умеров

Министерство обороны Украины разработало мощную ракетную программу. Сейчас партнеры уже дали устное согласие, что будут финансировать ее.

Об этом в интервью для телеканала "Рада" рассказал глава оборонного ведомства Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

"С этого года Министерство обороны берет лидерство в этом вопросе, мы разработали ракетную программу. Она достаточно мощная, мы уже обменялись с партнерами и ожидаем, сколько из той способности, с которой мы можем строить ракеты и дроны, они будут поддерживать. Но они уже предоставили нам пока устное согласие на то, что они будут финансировать это", - заявил министр.

По его словам, в ближайшее время украинская сторона ожидает получить финальные письменные ответы от партнеров.

Кроме этого, Умеров добавил, что делается все возможно для того, чтобы ракетная программа была приближена к дроновой программе, которые существует в Украине.

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