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Россияне стали обрабатывать дроны неизвестным веществом, вызывающим химические ожоги при контакте, - ОТГ "Харьков"

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Хімічні опіки, які викликають російські дрони

Войска РФ начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при контакте вызывает химические ожоги.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка войск "Харьков", передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при тактильном контакте вызывает химические ожоги. Будьте внимательны и осторожны, не касайтесь трофейных "птичек" без средств защиты!", - говорится в сообщении.

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Хімічні опіки, які виникають після контакту з російськими дронами
Хімічні опіки, які виникають після контакту з російськими дронами

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Топ комментарии

  • Dnipro 25e02bf4
    Мрази кацапские сдохните
  • Герхард
    Ну я і кажу, що це не зовсім так.
    Просто Росія - це бидлячий фашизм. Без ідей, філософій та прикрас. Тупо побудована на комплексі неповноцінності ненависть до всіх.

    Щоб вони не робили - воно буде бидляче бо рускіє є бидлом.
    Бидляче царстао. Бидляча імперія. Бидлячий соціалізм. Бидлячий капіталізм. Бидлячий фашизм.
  • три - пятнадцать
    агонія конвейційних ******** саме так і виглядає...
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