Россияне стали обрабатывать дроны неизвестным веществом, вызывающим химические ожоги при контакте, - ОТГ "Харьков"
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Войска РФ начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при контакте вызывает химические ожоги.
Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка войск "Харьков", передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при тактильном контакте вызывает химические ожоги. Будьте внимательны и осторожны, не касайтесь трофейных "птичек" без средств защиты!", - говорится в сообщении.