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РФ начала создавать казачьи организации на оккупированных территориях: планирует их отправить на фронт, - Центр нацсопротивления

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Росіяни створюють казачі організації на окупованих територіях

На временно оккупированном Запорожье россияне начали процесс регистрации документов казачьих организаций.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Отныне они будут только реестровыми. Ведь, по словам кремлевских кураторов, в регионе военное положение и заниматься общественной деятельностью в сложившейся обстановке неприемлемо для казаков. То есть все эти "ряженые добровольцы" автоматически становятся мобилизационным резервом для армии рф.

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Кроме этого, в Бердянском районе сейчас формируются два казацких класса в местных школах. Такие классы оккупанты планируют обустроить по всем учебным заведениям оккупированной Украины, превращая казачьи организации, которые не имеют ничего общего с историческим украинским казачеством, в инструмент своей пропаганды.

С начала оккупации Украины "казачьи" группы участвуют в милитаризации населения, а также в репрессиях против тех, кто не согласен с оккупационными властями. Они выступают не как защитники народа, а как инструмент контроля и террора, что подрывает истинные ценности украинского казачества.

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Центр национального сопротивления призывает каждого участвовать в борьбе с оккупантами. Имеешь информацию о враге, коллаборационисте - сообщай ее на чат-бот. Анонимность гарантируем", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Dmitriy Prudko
    Ряжені каціпські кізяки не мають нічого спільного зі справжніми українськими козаками
  • Oleh Liko
    Складається враження,що кацапи збираються утилізувати всіх дебілів))
    А хто, тоді,залишиться? - Українці!
  • Старый зольдат
    Касаб, ти настільки туп шо не у курсі шо оці ваші з таким коляром околишка на фуражке - смердючи та тупорилі забайкальськи кізяки і до запоріжського козацтва вони мають такеж відношення як россій, точнійш рососія до Русі, або як роми до Риму.
    Ти, тупа скотинка. перед тім як висовувати своє тупе кріваве ріло з круглого отвору у підлозі Параши, шоб шось тут перднути ротом, хочь спочатку шось почитай про своє, так зване казачество яке є ні чім іншим як смердючим та тупим кізячеством.
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