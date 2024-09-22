РФ начала создавать казачьи организации на оккупированных территориях: планирует их отправить на фронт, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированном Запорожье россияне начали процесс регистрации документов казачьих организаций.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Отныне они будут только реестровыми. Ведь, по словам кремлевских кураторов, в регионе военное положение и заниматься общественной деятельностью в сложившейся обстановке неприемлемо для казаков. То есть все эти "ряженые добровольцы" автоматически становятся мобилизационным резервом для армии рф.

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Кроме этого, в Бердянском районе сейчас формируются два казацких класса в местных школах. Такие классы оккупанты планируют обустроить по всем учебным заведениям оккупированной Украины, превращая казачьи организации, которые не имеют ничего общего с историческим украинским казачеством, в инструмент своей пропаганды.

С начала оккупации Украины "казачьи" группы участвуют в милитаризации населения, а также в репрессиях против тех, кто не согласен с оккупационными властями. Они выступают не как защитники народа, а как инструмент контроля и террора, что подрывает истинные ценности украинского казачества.

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Центр национального сопротивления призывает каждого участвовать в борьбе с оккупантами. Имеешь информацию о враге, коллаборационисте - сообщай ее на чат-бот. Анонимность гарантируем", - говорится в сообщении.