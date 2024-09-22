Силы обороны возобновили позиции возле Зализнянского на Донетчине и продвинулись в Курской области, - DeepState
10 32012
21 сентября Силы обороны Украины восстановили позиции возле Зализнянского в Донецкой области и продвинулись возле Камышовки в Курской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные DeepState.
Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Железнянского и продвинулись возле Камышовки.
Враг продвинулся в Донецкой области возле Кругляковки, Клещиевки, Красногоровки, Острого, в Невском, Северном, Торецке, Георгиевке и Максимильяновке.