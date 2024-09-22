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Силы обороны возобновили позиции возле Зализнянского на Донетчине и продвинулись в Курской области, - DeepState

10 32012
Сили оборони відновили позиції на Донеччині

21 сентября Силы обороны Украины восстановили позиции возле Зализнянского в Донецкой области и продвинулись возле Камышовки в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные DeepState.

Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Железнянского и продвинулись возле Камышовки.

Враг продвинулся в Донецкой области возле Кругляковки, Клещиевки, Красногоровки, Острого, в Невском, Северном, Торецке, Георгиевке и Максимильяновке.

Также смотрите: Армия РФ продвинулась на Донетчине: в Торецке и возле Нью-Йорка, - DeepState. КАРТА

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Топ комментарии

  • Pawlo Kit
    Героям слава!!!
  • NGavriluk
    На Донеччині все гірше і гірше. Але радує що Цензор повернувся до переможної риторики.
  • govtva
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